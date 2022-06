Schwerpunkte

Am Montag beginnt das Stadtradeln in Nürtingen

20.06.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Um 17 Uhr ist Auftakt vor dem Nürtinger Rathaus mit Oberbürgermeister Johannes Fridrich. In den darauf folgenden Tagen gibt es einige Veranstaltungen und interessante Touren rund um Nürtingen.

Das Anradeln im vergangenen Jahr am Rathaus mit OB Fridrich. Foto: NZ-Archiv

NÜRTINGEN. Nach Ende der Pfingstferien gibt Oberbürgermeister Dr. Johannes Fridrich am Montag, 20. Juni um 17 Uhr mit dem Anradeln den Startschuss zur diesjährigen Stadtradel-Aktion der Stadt Nürtingen.

Wie kann man noch mitmachen?

Vom 20. Juni bis 10. Juli können alle, die in Nürtingen und den Teilorten Reudern, Raidwangen, Neckarhausen, Hardt, Oberensingen und Zizishausen leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-) Schule besuchen, mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln. Wer sich noch nicht angemeldet hat, kann dies unter www.stadtradeln.de/nuertingen nachholen.

Fährt man als Einzelperson, kann man sich einem schon eingetragenen Team anschließen oder mit mindestens einer weiteren Person zusammen ein neues Team gründen. Auch die Gründung von Unterteams ist wieder möglich. Für Teilnehmende, die ihre geradelten Kilometer nicht in der App eintragen können oder möchten, gibt es mit dem „Offline-Radelkalender“ einen Erfassungsbogen, in den die täglich gefahrenen Kilometer händisch eingetragen werden können. Dieser Bogen kann kurz vor Aktionsbeginn beim i-Punkt der Stadtverwaltung Nürtingen abgeholt werden.

Jeder mit dem Fahrrad zurückgelegte und online, in der App oder dem Meldebogen eingetragene Kilometer geht in die Wertung ein. Das kann der tägliche Weg zur Arbeit sein, die Fahrt zum Einkauf beim Bäcker oder der Sonntagsausflug mit Freunden oder Familie. Der Umstieg aufs Rad lohnt sich gleich doppelt: Wer regelmäßig mit dem Fahrrad fährt, schützt nicht nur das Klima, sondern tut nebenbei noch etwas für seine Gesundheit.

Im vergangenen Jahr wurden die Nürtinger Teilnehmenden vom wechselhaften Wetter ausgebremst. Kamen im Rekordjahr 2020 noch 269 000 Kilometer zusammen, wurden im letzten Jahr 185 692 erradelt. In diesem Jahr soll wieder mindestens die Marke von 200 000 Kilometern gekackt werden.

Welche Touren werden angeboten?

Animieren soll dazu auch das Rahmenprogramm mit verschiedenen Touren. Zum Auftakt lädt Oberbürgermeister Dr. Fridrich zum Anradeln ein. Vom Brunnen vor dem Rathaus aus geht es ab 17 Uhr auf einer einstündigen Tour über acht Kilometer zu Stationen im Stadtgebiet, die für den Radverkehr optimiert werden sollen oder bereits realisiert wurden. Stephan Maul, der für die Koordination des Radverkehrs verantwortlich zeichnet, erläutert unter anderem die Maßnahmen am Gutenbergweg im Tiefenbachtal, am Saubachtunnel und der Sigmaringer Straße. Von dort führt die Tour über den Steg an der Neckarau und das Neckarufer zum Endpunkt am Stadtbalkon.

Am Dienstag, 28. Juni, geht es um 17 Uhr auf zur „ZinCoGrünDachRadelTour“. Vom Seminareingang der Zinco GmbH führt die rund zweistündige Tour zu und über drei Gründächer in Wolfschlugen, Köngen und Nürtingen.

Das Motto der Feierabend-Radler lautet am Donnerstag, 30. Juni um 18 Uhr: „Nürtingens Umgebung entdecken“. Vom Parkplatz der Firma Heller aus führt die 90 Minuten dauernde Rundfahrt über Reudern und die Bürgerseen bis zum Tachenhäuser Hof und zurück über Unterensingen und Zizishausen bis zur gemütlichen Einkehr im Nürtinger Schlachthof.

Am Sonntag, 3. Juli, um 10.30 Uhr zeigt die BUND Ortsgruppe Nürtingen, dass der Umstieg auf das Fahrrad nicht nur das Klima, sondern auch die Natur schützen kann. Wie das funktioniert, zeigen die Experten in rund zweieinhalb Stunden anhand der Tour-Stationen zwischen dem Nürtinger Stadtbalkon und der Villa Domnick.

Anmeldung und weitere Bedingungen

Die weltweite Bewegung „Critical Mass“ lädt am Freitag, 8. Juli um 18 Uhr zum gemütlichen Radeln in der Gemeinschaft ein. Startpunkt ist die Kreuzkirche. Sollte es stark regnen, fallen die Touren aus. Für alle Touren gilt eine maximale Teilnehmerzahl von 25 Personen, sodass eine vorherige Anmeldung beim Radkoordinator der Stadt Nürtingen per Telefon unter der Rufnummer (0 70 22) 75-440 oder per Mail unter s.maul@nuertingen.de notwendig ist.

Die fleißigsten Radlerinnen und Radler werden wieder im Rahmen des Aktionstags „Mobil ohne Auto“ am 18. September in unterschiedlichen Kategorien geehrt. Während des Kampagnenzeitraums und darüber hinaus bietet Nürtingen erneut allen Bürgerinnen und Bürgern die Meldeplattform RADar! an. Mit diesem Tool können Radelnde die Möglichkeit, via Internet oder über die Stadtradeln-App störende und gefährliche Stellen im Radwegeverlauf melden. nt

Weitere Informationen zum Stadtradeln gibt es online unter www.stadtradeln.de/nuertingen.