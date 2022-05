Schwerpunkte

Am Hölderlingymnasium Nürtingen wird jetzt in Interimsklassenzimmern unterrichtet

10.05.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Seit Montag wird am Gymnasium auf dem Lerchenberg im Containerdorf unterrichtet. Der Bauzaun ums Schulgebäude signalisiert die umfangreiche Sanierungsmaßnahme.

Die Interimsklassenzimmer sind bezogen: Beate Selb, Schulleiterin am Nürtinger Hölderlingymnasium, freut sich, dass seit Montag Präsenzunterricht im Containerdorf möglich ist. Foto:Just

NÜRTINGEN. Aufatmen bei Schulleiterin Beate Selb und dem Lehrerkollegium des Nürtinger Hölderlingymnasiums. Das Homeschooling hat ein Ende. Seit Montag gibt es auf dem Lerchenberg wieder Präsenzunterricht. Der sollte eigentlich schon nach den Osterferien in den Interimsklassenzimmern beginnen. Doch die Aufstellung der 112 Container verzögerte sich und damit musste auch der Unterrichtsbeginn im Containerdorf verschoben werden. Nach zwei Wochen Homeschooling konnten endlich am Montag die Klassenzimmer im Containerdorf bezogen werden. „Der Unterricht läuft, es gibt an manchen Stellen noch Kinderkrankheiten, aber fürs Erste sind wir froh, dass wir unsere Schüler wieder direkt um uns haben“, freut sich Schulleiterin Beate Selb. Am ersten Schultag wurden zuerst den Lehrerkolleginnen und -kollegen und dann den Schülerinnen und Schülern die neuen Wege im Gelände gezeigt.