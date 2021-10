Schwerpunkte

Am Freitag wurden die Nürtinger Kunsttage eröffnet

25.10.2021 05:30, Von Gerlinde Ehehalt — E-Mail verschicken

Die Stadt hat sich in eine Galerie verwandelt. In den Geschäften und Schaufenstern sind Kunstwerke von ganz unterschiedlichen Künstlern zu sehen. Die Ausstellung mit Werken von Volker Blumkowski in der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen läuft bis zum 19. November.

Frank Schweizer, Kai Scholze, Volker Blumkowski und Tobias Wall (von links) vor dem Triptichon „Auf der richtigen Seite“. Foto: Ehehalt

NÜRTINGEN. Schon der Beginn der beliebten Kunsttage war brillant. Nach fast zweijähriger Pause konnten kunstinteressierte Gäste am Freitagabend endlich einmal wieder einen besonderen künstlerischen Hochgenuss erleben. Bei der Ausstellungseröffnung im Fritz-Ruoff-Saal der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen wurde eine große Auswahl an eindrucksvollen Exponaten des namhaften Malers Volker Blumkowski präsentiert.