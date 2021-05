Schwerpunkte

Am 18. Juni öffnet der Nürtinger Stadtbalkon

06.05.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Annelie Frantz stellte im Nürtinger Gemeinderat die Eckdaten vor – Geplante Eröffnung ist am 18. Juni

Sonnenschein und niedrige Inzidenzzahlen wünscht sich der Nürtinger Oberbürgermeister für den 18. Juni. An dem Tag löst Johannes Fridrich sein „Wahlversprechen“ ein und eröffnet den Nürtinger Stadtbalkon. Die Vorbereitungen laufen. Mehrere Gastronomen sind mit von der Partie. Über den aktuellen Stand der Planung informierte Annelie Frantz jetzt den Gemeinderat.

Blauer Himmel, Sonne und blühende Bäume – beste Voraussetzungen für die bevorstehende Stadtbalkon-Testphase. Bis Anfang Juni müssen die SWN-Bauarbeiten abgeschlossen sein und die Inzidenzzahlen sinken. Eröffnung der Gastro-Meile am Neckarufer ist am 18. Juni. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Noch bestimmen Baumaschinen und Absperrbaken das Bild in der Alleenstraße. Derzeit verlegen die Stadtwerke dort eine neue Stromleitung. Mit den Arbeiten ist man im Zeitplan. Bis Anfang Juni sollen die Gräben geschlossen sein. Angedockt an die Baustelle folgt ab 18. Juni bis 12. September die Testphase für den Nürtinger Stadtbalkon. Mehrere Gastronomen sorgen für Bewirtung an der Neckarpromenade.