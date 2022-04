Schwerpunkte

Altkleiderspenden helfen dem DRK beim Helfen

06.04.2022 05:30

Ausgediente Kleider unterstützen das DRK Nürtingen-Kirchheim bei Aufgaben wie der Flüchtlingshilfe. Am Samstag wird in der Region gesammelt.

Die DRK-Helfer packen fleißig Hilfspakete. Foto: drk

Rund 1,1 Millionen Tonnen Kleidung rangieren die Deutschen laut den Verbraucherzentralen jährlich aus. Mit den alten Sachen lässt sich allerdings noch viel Gutes tun: Zum Beispiel lässt sich damit die Arbeit der Ehrenamtlichen des DRK-Kreisverbandes Nürtingen-Kirchheim in den Unterkünften für Ukraine-Flüchtlinge unterstützen. Am kommenden Samstag, 9. April, sammelt das Rote Kreuz deshalb wieder in der gesamten Region Altkleiderspenden.