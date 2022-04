Schwerpunkte

Altes Landratsamt in Esslingen ist bald Geschichte

12.04.2022 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Am Donnerstag fand die letzte Kreistagssitzung in den Esslinger Pulverwiesen statt. Das 44 Jahre lang prägende Gebäude mit seiner grünen Fassade macht Platz für einen Neubau. Nach Arbeiten zur Entkernung beginnt der Abbruch im Herbst.

Die Tage des 44 Jahre alten Landratsamtes mit seiner grünen Fassade sind gezählt, an seiner Stelle entsteht ein Neubau. Foto: Just

Für das alte Landratsamt in den Pulverwiesen in Esslingen hat die Stunde geschlagen, im Herbst wird es abgebrochen. In den kommenden Monaten wird es entkernt, am Donnerstag fand die letzte Kreistagssitzung in dem 44 Jahre alten Gebäude statt. Kreisarchivar Manfred Waßner blickte dabei zurück in die Entstehungsgeschichte.