Alte Grundschule muss einem Kinderhaus weichen

16.07.2021 05:30

Nt-neckarhausen. In Neckarhausen entsteht bis zum Herbst 2023 ein neues integratives Kinderhaus mit multifunktionalem Gemeinschaftsraum. Dort sollen künftig bis zu 115 Kinder in sieben Gruppen betreut werden. 30 Kinder im Alter von unter drei Jahren und 85 Kinder in insgesamt vier Ü3-Gruppen werden dann das neue, zweigeschossige Haus beleben, welches neben die bestehende Grundschule gebaut wird. Deren Untergeschoss wird durch die Umgestaltung des Areals aufgrund des Neubaus barrierefrei zugänglich sein.

Die alte Grundschule macht Platz für ein Kinderhaus.

Für das insgesamt rund neun Millionen Euro teure Projekt gab der Gemeinderat der Stadt Nürtingen am 28. Juli 2020 einstimmig grünes Licht. Es zeichnet sich durch eine nachhaltige Bauweise aus. So wird eine Fotovoltaik-Anlage auf einem begrünten Flachdach errichtet. Der dadurch erzeugte Strom wird nicht nur vom Kinderhaus selbst genutzt, sondern eine etwaige überschüssig erzeugte Energie ortsnah in das öffentliche Netz eingespeist. Für Teile des Rohbaus sollen Recyclingbeton und grundsätzlich nachhaltige Baustoffe aus Deutschland verwendet werden.

Der Startschuss fiel nun in Form des Abbruchs der sogenannten alten Grundschule. Sobald die Abbrucharbeiten beendet sind, folgt voraussichtlich ab November der Bau des neuen Kinderhauses, das zum 1. September 2023 in Betrieb genommen werden soll. nt