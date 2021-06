Schwerpunkte

Alles neu beim Fotowettbewerb Blende

21.06.2021 05:30, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Blende 2021: Beim großen Zeitungsleser-Fotowettbewerb gelten in diesem Jahr neue Spielregeln

Endlich geht es wieder los: Der Blende-Fotowettbewerb startet am 30. August in seine 47. Runde. Die bundesweite Gemeinschaftsaktion von Print- und Online-Medien bietet allen Fotobegeisterten ein Forum, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Und in Runde zwei – dem bundesweiten Endausscheid – winken attraktive Preise.

Faszinierende Tierwelten sind eines der vier Themenfelder der Blende 2021. Foto: Pixabay

Bei der „Blende“ ist dieses Jahr alles neu. Nachdem im vergangenen Jahr die Corona-Pandemie alles durcheinandergewirbelt hatte, haben sich auch die Blende-Macher für dieses Jahr etwas Neues ausgedacht. In diesem Jahr wird der große Zeitungsleser-Fotowettbewerb in einem neuen Modus ausgerichtet: Bisher durften sich die Redaktionen ein Thema für ihren lokalen Vorentscheid aussuchen. In diesem Jahr ist das Themenfeld bunt gemischt.