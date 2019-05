Alles hängt von der Wahlbeteiligung ab

23.05.2019, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Europawahl: FDP-Landesvorsitzender Michael Theurer über EU-Skeptiker und bevorstehende Herausforderungen der EU

Beim Redaktionsbesuch sprach der Landesvorsitzende der FDP Baden-Württemberg und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Michael Theurer über Brexit, EU-Skeptiker und das Klima.

Beim Redaktionsbesuch sprach der ehemalige EU-Abgeordnete Michael Theurer über die wichtigsten Ziele der EU. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Von 2009 bis 2017 war Michael Theurer Europaabgeordneter, dann wechselte er in den Bundestag, ist in seiner Fraktion zuständig für die Themenbereiche Wirtschaft, Arbeit und Soziales, Energie und Gesundheit. Ob ihm die Arbeit in Brüssel und Straßburg fehlt? „Der Bundestag ist spannend, Europa war es aber auch“, sagt der FDP-Politiker. Eine Sache fehle ihm aber doch: „Die Europaabgeordneten sind gezwungen stärker fraktionsübergreifend zu arbeiten. Davon kann sich der Bundestag eine Scheibe abschneiden.“ Der im Bundestag gepflegte Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition habe sich ein Stück weit abgenutzt.