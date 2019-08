Kommentar

Alles Gute!

05.08.2019

Der Vorhang ist gefallen. Nach 16 Jahren an der Spitze der Stadt Nürtingen hat sich Otmar Heirich am Freitag von der kommunalpolitischen Bühne verabschiedet. In der Kreuzkirche, dem Nürtinger Kulturtempel, in dem er mehr als eineinhalb Jahrzehnte unzählige Veranstaltungen eröffnete, stand er ein letztes Mal ganz offiziell im Mittelpunkt.

16 Jahre im Dienst der Stadt Nürtingen. Ein Lebensabschnitt mit Höhen und Tiefen, Erfolgen, aber auch schmerzlichen Erfahrungen. Zusammengefasst sind es viele kleine Mosaiksteinchen, die sich für die Stadt zu einem Bild zusammengefügt haben. Ein Gemälde, gestaltet mit leuchtenden, aber auch blasseren Farben. Es ist jedem Bürger selbst überlassen, ob ihm dieses Bild von Nürtingen gefällt, das dabei entstanden ist.

Der Oberbürgermeister Otmar Heirich ist in all den Jahren Mensch geblieben. Die Bodenhaftung hat er nicht verloren. Er hat immer die Menschen gesehen – ganz gleich ob einfacher Mann von der Straße oder hochdotierter Firmenchef. Auch war er selten lange nachtragend und nie verletzend. Und nicht wenige Nürtinger freuen sich, ihm auch in Zukunft in der Stadt zu begegnen.

In den neuen Lebensabschnitt begleiten den Oberbürgermeister i. R. viele positive Wünsche. Alles Gute dem Ruheständler Otmar Heirich!