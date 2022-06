Schwerpunkte

Aldi-Filiale in Nürtingen schließt und baut um

19.06.2022 16:25

Die Aldi-Filiale in Nürtingen-Enzenhardt wird umgestaltet. Foto: Schönhaar

NÜRTINGEN. Aldi Süd verpasst seiner Filiale im Enzenhardt, Robert-Bosch-Straße 1, ein neues Design. Laut Pressemitteilung setzt der Lebensmitteldiscounter unter anderem auf ein großes Frische-Angebot und Bio-Artikel. Zudem will man den Markt, der täglich von 8 bis 21 Uhr geöffnet hat, attraktiver gestalten und die Waren besser in Szene setzen. Während der Umbauphase hat der Discounter nicht geöffnet. „Die Filiale hat vom 25. Juni, 17 Uhr, bis einschließlich 1. Juli geschlossen. Am 2. Juli findet die Wiedereröffnung statt“, teilt Aldi Süd auf Nachfrage mit. km