Albvereins-Familien bauten „Bienenhotels“

Bei herrlichem Wetter trafen sich am ersten Märzsonntag auf Einladung des Neckarhäuser Albvereins viele Familien zum „Frühjahrsputz im Bienenhotel“. Am Wildbienenstand im Biotopverbund Spitzäcker wurden sie von Familie Jetter bereits erwartet. Bei einer kurzen Einführung erfuhr die Gruppe allerhand Wissenswertes über den Nestbau der Wildbienen. Danach gingen Kinder und Eltern fleißig ans Werk: es wurde geschnitten, gebohrt, genagelt und gesteckt. Und so wurden viele neue „Zimmer“ aus Bambus- und Schilfröhrchen hergestellt, die im Wildbienenstand untergebracht wurden. Manch vorbeigehender Spaziergänger bestaunte interessiert, was da alles entstand. pm