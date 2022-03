Schwerpunkte

Aktuelle Planungen für die östliche Kirchstraße in Nürtingen vorgestellt

11.03.2022 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss des Gemeinderates wurde der aktuelle Vorentwurf für die Planung der östlichen Kirchstraße vorgestellt. Während die Idee einer kleinen Bühne auf Höhe des neuen Cafés Hölderlin gut ankommt, sind die Räte mit zehn Parkbuchten nicht einverstanden.

Über die künftige Gestaltung rund um das ehemalige NC bis hoch zur Volksbank wurde im Gemeinderatsausschuss diskutiert. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Es ist am Dienstagabend in der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses des Nürtinger Gemeinderats ein wenig zugegangen wie bei einer Wundertüte. Zum vierten Tagesordnungspunkt „Vorstellung aktueller Planungsstand östliche Kirchstraße“ gab es zum Unmut einiger Räte bewusst keine Vorlage. Denn so konnte Planer Florian Thumm vom Nürtinger Büro Bresch Henne Mühlinghaus (BHM) alle mit dem derzeitigen Vorentwurf für das Areal rund um das ehemalige NC-Einkaufszentrum bis hoch zum Schillerplatz überraschen.