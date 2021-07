Schwerpunkte

Aktive Mitglieder der Nürtinger Feuerwehr von Oberbürgermeister Fridrich ausgezeichnet

08.07.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Im Rahmen der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses des Nürtinger Gemeinderats ehrte Oberbürgermeister Johannes Fridrich am Dienstagabend in der Stadthalle K3N Mitglieder der Feuerwehr Nürtingen für ihre langjährigen Dienste. Der Oberbürgermeister betonte die Bedeutung dieses ehrenamtlichen Einsatzes zum Wohl der Allgemeinheit, die sich gerade in den letzten Tagen bei den Unwettereinsätzen ganz aktuell und bei vielen Einsätzen der vergangenen Jahre gezeigt habe. Für 15 Jahre aktiven Feuerwehrdienst erhielten das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Bronze Fabian Joswig (Abteilung Hardt), Markus Henzler (Abteilung Neckarhausen), Chris Bauknecht und Yannick Schäfer (beide Abteilung Raidwangen), Lars Kottler und Timo Müller (beide Abteilung Stadtmitte). Für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst erhielten das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber Martin Metzger (Abteilung Reudern) und Martin Renz (Abteilung Stadtmitte). Für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst erhielten das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold Axel Voltmann (Abteilung Reudern) sowie Martin Bader, Frank Eipper, Jürgen Geißler und Ralf Bader (alle Abteilung Stadtmitte). Die Geehrten, die anwesend sein konnten, bekamen die Ehrenzeichen ausgehändigt. Der Oberbürgermeister dankte allen Geehrten im Namen des Gemeinderats und der Bürgerschaft für ihren wertvollen Einsatz zum Wohle der gesamten Bevölkerung. ug