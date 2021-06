Schwerpunkte

Akteure für Nachhaltigkeit in der „Future.Box“

Beim Nachhaltigkeitsfest an der Nürtinger Hochschule stellten sich zahlreiche Initiativen vor

Beim Nachhaltigkeitsfest an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) stellten lokale Initiativen ihre Ideen und Projekte vor: Von der biologischen Lebensmittelverpackung über die studentische Unternehmensberatung und die Vernetzungsplattform „Gutes Morgen zusammen“ bis zum Wohnungstausch gegen Hausgeld.

NÜRTINGEN (pm). In diesem Sommersemester bot das Studium generale an der HfWU in einem eigenen Block einen Marktplatz für Akteure, die sich für eine nachhaltige Entwicklung einsetzen. So will die Hochschule regionale Aktivitäten sichtbar machen. Das Nachhaltigkeitsfest bildete den Abschluss der Reihe.

Die beiden Professoren Christian Arndt und Erskin Blunck leiten an der HfWU das Projekt „Zukunft.Gründen“ (ZuG), das Firmengründungen im Themenfeld Nachhaltigkeit unterstützt. Das Nachhaltigkeitsfest war zugleich Startschuss für die „Future.Box“, die neu eingerichtete Lokalität in der Hechinger Straße 12 in Nürtingen. Sie soll künftig Anlaufstelle sein rund um das Thema nachhaltige Firmengründung, einen informellen Austausch und Co-Working ermöglichen, gründungsbezogene Lehrveranstaltungen anbieten und Lehrwerkstatt werden.