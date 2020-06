Schwerpunkte

Akribische Beschreibung eines Zugezogenen

08.06.2020 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Nürtinger Straßennamen (3): Der Dinkelweg erinnert an den Verfasser der ersten Nürtinger Stadtchronik von 1847

Täglich fahren oder gehen wir durch Nürtingens Straßen – und manchmal fragen wir uns, was hinter ihren Namen steckt. Allein über 30 Wege und Straßen in der Hölderlinstadt sind nach ehemaligen Bewohnern Nürtingens benannt. In einer Serie werden wir einige davon vorstellen. Im dritten Teil geht es um den Dinkelweg.

NÜRTINGEN. Der Dinkelweg befindet sich parallel zur Neuffener Straße zwischen Liststraße und Ersbergstraße – nicht weit von der Heller-Maschinenfabrik entfernt. Mit der Getreideart Dinkel hat der Straßenname übrigens rein gar nichts zu tun. Der Dinkelweg ist nach dem Lehrer Christian Dinkel benannt. Dieser hat von 1827 bis 1864 gelebt und sich als Verfasser der ersten Nürtinger Stadtchronik hervorgetan, die im Jahr 1847 veröffentlicht wurde.