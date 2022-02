Schwerpunkte

Akltion für Nürtinger Einzelhandel

22.02.2022 05:30, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN. Oberbürgermeister Johannes Fridrich rief in den sozialen Medien die Aktion #seiloyalkauflokal für den Nürtinger Einzelhandel ins Leben. Im März solle man auf den digitalen Kaufklick verzichten und stattdessen in örtlichen Geschäften einkaufen. Der Aufruf stößt auf großen Zuspruch.

Den kleinen Einzelhändlern in Nürtingen haben die strengen 3G- und 2G-Regeln der letzten Wochen zu schaffen gemacht. Dem OB ist eine attraktive Innenstadt mit einer breiten Auswahl an Shopping-Möglichkeiten wichtig. „Es hält sich hartnäckig das Gerücht, man könne in Nürtingen nichts einkaufen außer Brillen“, so der Oberbürgermeister: „Ich bin durch die Kernstadt gelaufen und habe so gut wie jedes Sortiment gefunden.“ Selbst verschiedene Schuhangebote habe er entdeckt, obwohl Nürtingen ein größeres Schuhfachgeschäft noch gut vertragen könne – daran arbeite er.

Damit das breite Angebot der Einzelhändler vom Modegeschäft über den Buch- und Handarbeitsladen bis hin zum Fotogeschäft überlebt, sei es wichtig, dass Nürtinger in ihrer Stadt einkaufen. Nun sind alle Bürger dazu aufgerufen, sich der Aktion #seiloyalkauflokal im März anzuschließen.

Am Samstag, 2. April, trifft sich der Oberbürgermeister um 11 Uhr mit allen Teilnehmenden, um sich über die gemachten Erfahrungen auszutauschen. nt