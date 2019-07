Afrikatage locken mit buntem Programm

Fest findet zum elften Mal in der Seegrasspinnerei statt

Afrikadelle sind bei den Afrikatagen gleich am Freitag zu hören.

NÜRTINGEN (pm). Zum elften Mal werden die Afrikatage auf dem Areal der Alten Seegrasspinnerei gefeiert. Von Samstag, 26., bis Sonntag, 28. Juli, wird wieder ein Programm alle Afrika-Begeisterte nach Nürtingen in die Plochinger Straße 14 locken.

Musikalisch geht es am Freitag um 18 Uhr los mit Marcel und seiner Band Rastakunda. Er wird einstimmen auf eine Band, bei dessen Name jeder gleich an Fastfood denkt: Afrikadelle. Aber die Band um Arcadius Didavi hat allerlei feine, genussvolle musikalische afrikanische Kost zu bieten.

Am Samstag wird es am Abend ein Wiedersehen mit Louis-Jan & Irie Rainbow geben, der letztes Jahr schon mit seinem Reggae begeisterte. Am Sonntag rundet am Nachmittag die Band Trio Dakar & Friends um Djiby Diabate das afrikanische Wochenende in Nürtingen ab. Dabei sein wird auch Mame Balla Diouf, ein bekannter Sänger aus dem Senegal, sowie Pape Samory Seck.