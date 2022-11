Schwerpunkte

Adventskonzert des Nürtinger Gospelchors Rhythm n Joy

29.11.2022

Der Nürtinger Gospelchor Rhythm’n Joy gab in der Nürtinger Stadtkirche ein Gospelkonzert.

NÜRTINGEN. Die Adventskonzerte des Nürtinger Gospelchors Rhythm’n Joy sind eine liebgewonnene Tradition geworden. Diese wurde durch die Coronapandemie unterbrochen, umso schöner war nun das Wiederaufgreifen und Weiterführen. Mit dem Song „Now let us sing“ zog der Chor am Samstag in die gut besetzte Stadtkirche St. Laurentius ein und eröffnete ein breites Spektrum an Spirituals und Weihnachtsliedern. Es folgten weihnachtliche Gospels wie „A Christmas Halleluja“, „Noël“ und „Ein Kind ist uns geboren“.

Solisten aus den Reihen des Chors setzten dem Konzert immer wieder Glanzlichter auf und verliehen den Stücken besondere Akzente. Vor der Pause erklang das Friedenslied „Hewenu shalom alechem“, das auch das Publikum zum Mitsingen anregte.

Der zweite Teil des Konzerts war von traditionellen Gospels und Spirituals geprägt. Der dynamische Wechsel zwischen ruhigen („Come see“ und „This is not the end“) und den rhythmischen, mitreißenden Liedern („Rescuer“ und We lift him up“) ließ den Funken auf das Publikum überspringen und es in die von den Liedern ausgehende Stimmung eintauchen.