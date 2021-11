Schwerpunkte

Adventskalender vom Lions-Club Nürtingen-Teck/Neuffen helfen "Licht der Hoffnung"

11.11.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: Der Lions Club Nürtingen-Teck/Neuffen hat ein weiteres Mal 1000 Euro für die Weihnachtsaktion gespendet.

Bernd Traub (links), Marcus Bütikofer (Zweiter von links) und Barbara Kaup (Zweite von rechts) vom Lions Club Nürtingen-Teck/Neuffen haben am Montag einen Scheck über 1000 Euro für „Licht der Hoffnung“ überreicht. Dankbar entgegengenommen wurde dieser von Christian Fritsche (rechts) und Marketingleiter Thomas Holzwarth (Mitte) vom Senner-Verlag. Foto: Just

NÜRTINGEN. Auch in diesem Jahr bietet der Lions Club Nürtingen-Teck/Neuffen einen selbst produzierten Adventskalender mit 24 Türen mit Schokolade dahinter zum Verkauf an. Der Erlös kommt mehreren guten Zwecken zugute – ein Anteil von 1000 Euro geht an „Licht der Hoffnung“, die Weihnachtsaktion der Nürtinger/Wendlinger Zeitung. Den Scheck dazu haben Barbara Kaup, Bernd Traub und Marcus Bütikofer am Montag schon einmal bei einem Besuch im Senner-Verlagsgebäude mitgebracht.