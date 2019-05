Top Aktuell

Acht Jahre Haft für Vergewaltiger aus Nürtingen

21.05.2019, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

23-Jähriger aus Nürtingen muss ins Gefängnis – Keine Sicherheitsverwahrung für „sadistischen“ Täter

Der junge Mann, der im vergangenen Jahr zwei Frauen in Nürtingen auf brutalste Art und Weise vergewaltigt hat, muss für acht Jahre ins Gefängnis. Eine anschließende Sicherheitsverwahrung wird es allerdings nicht geben.

NÜRTINGEN. Das entschieden am gestrigen Montag die Richter der fünften Großen Strafkammer am Stuttgarter Landgericht beim zweiten Prozesstag. In seiner Urteilsverkündung nannte der Vorsitzende Richter Volker Peterke die Taten des Angeklagten „niederträchtig und bösartig“. Der Mann aus Nürtingen, der im vergangenen Herbst eine Frau in der Marienstraße und wenige Tage später eine weitere in der Nähe des Senner-Brückles überfallen und vergewaltigt hatte, habe eine „perverse Persönlichkeitsstörung“, so Peterke.