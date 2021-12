Schwerpunkte

Absolvent der Nürtinger Hochschule mit Zukunft in China

31.12.2021

Der VWL-Absolvent Martin Soppa der Nürtinger Hochschule für Wirtschaft und Umwelt baut sich eine Zukunft in China auf.

Ein Abend in Nanjing. In der alten Kaiserstadt besuchte Martin Soppa den Weltwirtschaftsgipfel. Foto: privat

NÜRTINGEN. Kurz vor dem Abflug nach Berlin lässt Martin Soppa seine Zeit an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) Revue passieren und berichtet von seinen Plänen. In der Hauptstadt wird er seine Freundin treffen. Wie er selbst ist sie geprägt von dem „internationalen Virus“ und davon, immer Chancen zu ergreifen, die sich in der globalen Welt für gut ausgebildete Menschen bieten. Die Chinesin aus Hongkong lebt in New York und pendelt zwischen drei Kontinenten. Seit zwei Jahren haben sich die beiden nicht mehr gesehen, dafür sorgte das Corona-Virus.