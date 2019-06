Abschied und Neuanfang im Gemeinderat

12.06.2019, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Am Dienstag, 16. Juli, ist konstituierende Sitzung des neuen Nürtinger Ratsgremiums – Neun Stadträte werden verabschiedet

Stühlerücken im Nürtinger Gemeinderat. Am Dienstag, 16. Juli, ist konstituierende Sitzung. Dann werden von Oberbürgermeister Otmar Heirich neun verdiente Kommunalpolitiker verabschiedet und das neue 32-köpfige Gremium eingesetzt und verpflichtet.

NÜRTINGEN. Etwas mehr als zwei Wochen nach der Kommunalwahl, die in vielen Gemeinden im Land für Bewegung sorgte, liegen die Wahlunterlagen nun beim Regierungspräsidium als Wahlprüfungsbehörde. Auch in Nürtingen gibt es in der neuen Legislaturperiode, die am 16. Juli beginnt, Veränderungen am Ratstisch.