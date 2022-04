Schwerpunkte

Abends noch auf den Markt

Die CDU nimmt einen neuen Anlauf, einen Abendmarkt zu installieren.

NÜRTINGEN. Bereits im Jahr 2016 und in der Folge nochmals bei den Haushaltsberatungen der Jahre 2021 und 2022 hat die Nürtinger CDU-Fraktion einen Abendmarkt beantragt. Dieser fand dann auch in die Neukonzeption der Nürtinger Märkte im Jahr 2017 Eingang, wurde bisher jedoch nie umgesetzt.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Thaddäus Kunzmann schreibt in einem Antrag an den Nürtinger Oberbürgermeister Johannes Fridrich: „2017 äußerten sich bei einer Umfrage 40 Prozent der Marktbeschicker positiv und boten an, ihre Waren an einem Wochentag zwischen 16 und 20 Uhr anzubieten.“ Und weiter schreibt Kunzmann: „Zur Einführung könnte dieser Markt im kleinen Stil durchgeführt und später erweitert werden. Durch Imbissstände können die Marktbesucher zum Verweilen animiert werden“.

Die Stadt könne den Markt als Alleinstellungsmerkmal nutzen, um das Stadtimage zu steigern. Lokale Direktvermarkter würden den Gedanken der regionalen Nachhaltigkeit stärken, so die Überlegungen aus der CDU. pm