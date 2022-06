Schwerpunkte

Abbruch: An der Nürtinger Steinengrabenstraße entsteht neuer Wohnraum

02.06.2022 17:34

NÜRTINGEN. An der Steinengrabenstraße in Nürtingen nahe der Einmündung der Bahnhofstraße wurde in den letzten Tagen ein älteres Gebäude abgebrochen. Dafür brauchte es Sicherungsmaßnahmen mit einer am Kran hängenden meterhohen Staubschutzwand. Die Exklusiv Wohnwert GmbH aus Tübingen wird dort zwei Gebäude errichten. Das zum Steinachufer gelegene Haus bietet Platz für neun Eigentumswohnungen, in dem zweiten Gebäude an der Straße sollen 18 Studentenappartements errichtet werden. „Das hintere Gebäude bekommt ein Flachdach, das vordere an der Straße wird entsprechend des Stadtbildes mit einem Satteldach gebaut“, erläutert Thomas Hertkorn, Architekt bei der Exklusiv Wohnwert GmbH.

Der Abbruch eines Gebäudes in der Steinengrabenstraße muss mit umfangreichen Sicherungsmaßnahmen geschehen. Foto: Just

Die Gebäude sollen in einem Jahr bezugsfertig sein, doch schränkt Hertkorn ein: „Jetzt stehen obligatorische archäologische Untersuchungen an, je nach Ergebnis kann sich der Baubeginn verzögern.“ Das ist bei einem zweiten Projekt der Baugesellschaft in Zizishausen eben aus diesem Grund bereits der Fall. In der Straße Im Höfle sollen in dem Nürtinger Ortsteil drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 19 Eigentumswohnungen entstehen. ug