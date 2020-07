Schwerpunkte

Ab sofort gilt Grillverbot

31.07.2020

NÜRTINGEN (nt). Mit sofortiger Wirkung gibt es ein Grillverbot an allen öffentlichen Grillstellen in und um Nürtingen. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Durch die derzeitige langanhaltende Trockenheit und die hohen Temperaturen bestehe eine erhöhte Gefahr von Waldbränden und Wiesenbränden. Eine entsprechende Beschilderung an den Grillplätzen werde angebracht. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes und die Mitarbeiter der Polizei überwachten die Einhaltung des Grillverbots. Dieses gelte unbefristet und werde witterungsabhängig wieder aufgehoben.