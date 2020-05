Schwerpunkte

Ab heute wird die Badesaison vorbereitet

18.05.2020 05:30, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Im Nürtinger Freibad wird der Betrieb vorbereitet – doch wie die Regeln für den Badebetrieb aussehen ist noch offen

In den vergangenen Tagen hätten die Freibäder in Nürtingen und Neuffen öffnen sollen. Hätten – denn die verschärften Hygieneregeln durch die Corona-Pandemie haben die Badesaison vorerst verhindert. Derzeit steht noch nicht fest, unter welchen Bedingungen die Freibäder ihren Betrieb wieder aufnehmen dürfen. Doch die Vorbereitungen laufen trotzdem an.

Noch herrscht gähnende Leere auf dem Nürtinger Freibadgelände. Fotos: Holzwarth

„Es ist das erste Mal seit ich hier bin, dass ich mir eine verregnete Freibadsaison wünsche“, sagt Nürtingens Stadtwerkechef Volkmar Klaußer, hörbar resigniert. Denn egal wann und unter welchen Bedingungen die Bäder öffnen dürfen: eine normale Saison mit vollen Liegewiesen und Gedränge in den Becken wird es dieses Jahr nicht geben. Stattdessen stehen strikte Infektionsschutz- und Hygienevorschriften im Raum, die die Freibadbetreiber umsetzen müssen.