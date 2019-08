7000 Kalorien für den Sieg

06.08.2019, Von Barbara Gosson

Andreas Deuschle über seinen Sport, warum Laufen kontraproduktiv ist und wie ihn die Wiedervereinigung um Olympia brachte

Er ist mit 1,93 Körpergröße und 150 Kilogramm Lebendgewicht (laut Silvesterwiegen) eine imposante Erscheinung. Mit dem „Highlander“ Andreas Deuschle hat Nürtingen vermutlich den stärksten Stadtrat Deutschlands. Was macht er, damit er so stark wurde und auch so stark bleibt? Ein Gespräch über den Kraftsport.

Andreas Deuschle in Aktion Foto: Holzwarth

Herr Deuschle, was ist Ihr nächstes Projekt?

Alle drei Jahre findet in Zug das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest statt, das nächste Mal am Wochenende 24. und 25. August. Dort habe ich das letzte Mal das Steinstoßen einarmig mit 40 Kilogramm gewonnen, in diesem Jahr bin ich mit 51 Jahren der älteste Teilnehmer und gleichzeitig der Favorit auf den Titel. In der Schweiz ist der Sport extrem populär, es werden an die 300 000 Zuschauer erwartet.

Sie sind hier allgemein als Highlander bekannt, kommen jedoch vom Kugelstoßen, wo Sie sehr erfolgreich waren und sind. Bringt es in dem Sport weiter, eine gute Veranlagung zu haben?