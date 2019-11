560 Medaillen in der Saison

Ruderclub Nürtingen feiert gemeinsam den Abschluss einer Saison der Rekorde

Das ist die erfolgreiche Rudererfamilie des RC Nürtingen. kk/Foto: Maier

NÜRTINGEN (kk). Noch einmal über die sportlichen Erfolge der vergangenen Saison freuten sich Aktive, Breitensportler, Eltern, betagtere Vereinsmitglieder und der Vorstand des Nürtinger Ruderclubs beim Fest zum Abschluss der Saison, der traditionellen Herbstfeier. Und Grund zum Feiern gab es wahrlich genug in der nun abgelaufenen Rudersaison.

Zum vierten Mal in Folge holte sich der RCN bei den Landesmeisterschaften in Breisach den Pokal des Ministerpräsidenten für den erfolgreichsten Verein des Landes – diesmal mit einer Rekordpunktezahl. Mit insgesamt 560 eingesammelten Medaillen übertrafen die RCN-Sportler alle bisherigen Ergebnisse. Und manch ein Hals könnte kaum die Last aller umgehängten Radaddeln, wie die Ruderer die Trophäen nennen, mehr tragen, die da seit dem Frühjahr zusammengekommen waren.