5000 Euro für „More Future“

10.02.2020

Die Bildungsstiftung der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen fördert das Projekt „More Future – Erzähl uns Deine Zukunft“. Die an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) gestartete Initiative leitet Schüler an, aktiv Zukunftsvorstellungen zu entwerfen und will den demokratischen Diskurs fördern. Der Bildungswettbewerb „Mitwirken, mitgestalten, Verantwortung übernehmen – Demokratiebildung in Schule, Weiterbildung und Wissenschaft“ der Bildungsstiftung der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen fördert das Projekt, das am Zentrum für Nachhaltige Entwicklung an der HfWU entworfen wurde. Andreas Bulling und Professor Dr. Rainer Nübel (rechts im Bild mit IBA-Chef Rainer Hofer), die das Projekt 2018 in Verbindung mit der Internationalen Bauausstellung IBA’27 konzipiert und mit acht Schulen umgesetzt hatten, konnten die Jury der Bildungsstiftung überzeugen, dass ihr Konzept, Schüler aktiv in die Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Zukunft zu bringen, für die Ausgestaltung einer Demokratie wichtig und hilfreich ist. Im Projekt werden Recherchekompetenzen vermittelt, um Informationen zu strukturieren, zu bewerten und daraus mit journalistischen Ansätzen Texte, Bilder oder andere Darstellungsformen zu realisieren. Dieses Jahr gibt es eine Veranstaltung zur Dialog-Förderung. pm