500 Euro für Nürtinger Tafelladen

NÜRTINGEN (pm). Der Vorsteher der neuapostolischen Gemeinde in Nürtingen, Günter Schmohl, übergab kürzlich eine Spende in Höhe von 500 Euro an Bettina Reeb, die Leiterin des Nürtinger Tafelladens. Die Zuwendung kam von „human aktiv“, dem Hilfswerk der Neuapostolischen Kirche Süddeutschland. Insbesondere in der momentanen, von Corona geprägten Zeit war diese Spende hochwillkommen. Dementsprechend fielen auch die Dankesworte von Bettina Reeb aus.