4100 Euro aus dem Stadtlauf

01.07.2020 05:30

Insgesamt wurden über 10 000 Kilometer zurückgelegt

Der Nürtinger Stadtlauf hat Geschichte. Doch mussten auch für dieses Ereignis die Rahmenbedingungen wegen der Corona-Pandemie verändert werden. So fanden sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf der Internetseite der Stadt zusammen. Die Gesamtlaufleistung lag bei starken 10 048 Kilometern.

NÜRTINGEN (nt). „Da sich durch die Corona-Verordnungen keine Läufergruppen treffen durften, richteten wir in Zusammenarbeit mit dem Bürgertreff einen virtuellen Stadtlauf aus, bei dem jeder mitmachen konnte“, so Nürtingens Tourismusförderin Andrea Vöhringer. Die größte Strecke über die zweieinhalb Wochen hinweg hat in der Kategorie Einzellauf Alexander Müller aus Esslingen mit 305,8 Kilometern zurückgelegt, gefolgt von Marcel Früh aus Österreich mit 304,2 Kilometern. In der Kategorie Walken belegte Marion Blunck aus Berlin den ersten Platz mit 412,23 Kilometern, sie war täglich zweimal unterwegs. Ihr folgt Gabi Häußler aus Nürtingen mit 141 Kilometern.

In der Kategorie Gruppenlauf war die Familie Gliese aus Nürtingen mit 333 Kilometern unschlagbar, gefolgt von der Laufgruppe Frickenhausen mit Melanie und Tobias Heer, Ute Sterr, Dominik Wahl und Adrian Becker mit 180 Kilometern. In der Kategorie Walken platzierte sich der Kroatenhof mit zwölf Teilnehmern aus Mitarbeitern und Bewohnern mit ganzen 830 Kilometern auf Platz eins. Platz zwei ging an den CDU-Ortsverband Nürtingen mit 236,1 Kilometern.