Schwerpunkte

350 Konfirmanden aus dem Nürtinger Kirchenbezirk nehmen am Camp teil

04.08.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Endlich wieder Himmelszelt, Bistro, Cup und endlich wieder Konfi-Camp! Nach der viel zu langen Corona-Pause ging es für mehr als 350 Konfis aus 18 Gemeinden des Nürtinger Kirchenbezirks zur Freizeit nach Röthenbach. Umschlossen von dem Motto „ablehnen – annehmen“ erwartete die Konfis ein vielfältiges Programm mit der Geschichte des kleinen Zöllners Zachäus. Außer Andachten und Bibelarbeiten gab es wieder einen actiongeladenen Freitagabend im Zirkuszelt. Eine inhaltlich intensivere Zeit stand für den Samstagmorgen auf dem Programm: Die Konfis begaben sich mit ihren Pfarrpersonen und Zeltmitarbeitenden in Kleingruppen, um sich als neue Konfigruppe besser kennenzulernen und etwas über die Hintergründe der Zachäusgeschichte zu erfahren. Am Samstagmittag fand der Konfi-Camp-Cup statt, bei dem sich die Gemeinden in über 30 Spielen messen konnten. Den Sieg und damit den Pokal trugen die Gemeinden aus Aich-Neuenhaus davon. Zum Abschluss wurde ein gemeinsamer Gottesdienst gefeiert. pm Foto: pm