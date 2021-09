Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft stemmt Brandschutzmaßnahmen an den Schulen. Auch der Anbau an die Raidwanger Aussegnungshalle geht voran. NÜRTINGEN. Der städtische Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Nürtingen hat alle Hände voll zu tun, Schulen zu sanieren. In den Sommerferien wurde auf den Baustellen…

Mehr