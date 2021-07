Schwerpunkte

Experimentiersets für das Nürtinger Hölderlin-Gymnasium

10.07.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Experimentiersets zur Elektrochemie und Molekülbaukästen helfen Schülern des Hölderlin-Gymnasiums in Nürtingen künftig, im naturwissenschaftlichen Unterricht selbständiger zu experimentieren und Erfahrungen sammeln zu können. Möglich macht diese zusätzliche Ausstattung eine Förderung des Fonds der Chemischen Industrie (FCI) über 2500 Euro. Das Ziel: Den Schülern den Zugang zu den aktuellen naturwissenschaftlichen Fragestellungen zu erleichtern. Fachlehrerin Anja Bohner und Schulleiterin Beate Selb (links) nahmen vor dem Schulgebäude von Tobias Pacher, der bei Chemie.BW den Dialog Schule-Chemie leitet, die Förderung symbolisch entgegen – sie erhielten den „Chemie-Förderkolben“. Für Pacher ist praktisches Arbeiten im Chemie-Unterricht besonders wichtig: „Die Begeisterung für die Naturwissenschaften weckt man bei Jugendlichen am besten, wenn sie selbst experimentieren können. Das große Engagement im naturwissenschaftlich-technischen Bereich und die zahlreichen Arbeitsgemeinschaften an der Schule schaffen die passenden Bedingungen, um das Lernen zu erleichtern“. Die chemische Industrie bietet Jugendlichen eine spannende berufliche Perspektive, unterstrich Pacher. Eine moderne und zeitgemäße Ausstattung an den Schulen ist dabei eine notwendige Grundvoraussetzung. pm