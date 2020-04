2000 Schutzmasken gespendet

15.04.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Aufgrund der Corona-Pandemie fehlen im Moment auf der ganzen Welt in den Kranken- und Pflegeeinrichtungen Schutzmasken. Die Nürtinger Medius-Klinik auf dem Säer konnte sich diese Woche an einer Spende von 2000 Atemschutzmasken aus privater Initiative erfreuen. Den Nürtinger Bernd Hummel, Firmengründer und Geschäftsführer der 1988 gegründeten HEC Electronic mit Sitz in Marxzell, bei der weltweit 185 Mitarbeiter beschäftigt sind, hat der Schutzmaßnahmennotstand, der auch in seinem Wohnort Nürtingen vorherrscht, beunruhigt. „Meine Bitte an die Kollegen unseres Werks in China war, Masken zu senden, um die hier den Krankenhäusern zu spenden“, sagte Hummel bei der Übergabe der hochwertigen Schutzmasken an Barbara Munz, Pflegedirektorin der Medius-Kliniken Kirchheim/Nürtingen (rechts) und Claudia Besemer, Intensivpflegefachkraft der Medius-Klinik Nürtingen (Mitte). rf