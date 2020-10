Schwerpunkte

100 neue Bäume für Nürtingen

07.10.2020 05:30

NÜRTINGEN (nt). Auf dem Gelände „Am Wasen“ entlang des Neckars entsteht ab dem nächsten Frühjahr der „Neckarpark“ mit über 140 neuen Wohnungen in zehn Mehrfamilienhäusern und einer Kindertagesstätte. Zugunsten der neuen Wohnfläche mussten 70 Bäume weichen. Für diese gibt es nun Ersatz in Form von 100 Obstbäumen, die von dem Investor BPD Immobilienentwicklung GmbH gespendet und von der Stadt an Bürgerinnen und Bürger zur Pflanzung verteilt werden. Am Samstag, 14. November, wird Oberbürgermeister Dr. Johannes Fridrich zusammen mit Rainer Beitlich von der Stuttgarter Niederlassung des Wohnbauunternehmens und dem städtischen Umweltbeauftragten Jochen Hildenbrand auf dem Bauhof Nürtingen in der Weberstraße die Bäume zwischen 9 und 11 Uhr ausgeben. Wer ein Exemplar pflanzen möchte, kann sich bis zum 11. November ein Exemplar per Mail unter obstbaum@nuertingen.de oder telefonisch unter (0 70 22) 75-471 reservieren lassen.