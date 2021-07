Schwerpunkte

Pfarrer Gunter Weiß wechselt von Altbach nach Neckarhausen

12.07.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Pfarrer Gunter Weiß

(pm) „Es waren sechs kurze, aber intensive und segensreiche Jahre“ – so bilanziert Pfarrer Gunter Weiß seine Zeit in der evangelischen Kirchengemeinde Altbach. Der 56-Jährige wechselt im Sommer auf die Pfarrstelle in Nürtingen-Neckarhausen. Der Wechsel sei rein familiär bedingt, betont Weiß. Seine Frau Christiane Kohler-Weiß hat vor Kurzem ihr Amt als Dekanin des evangelischen Kirchenbezirks Nürtingen angetreten. Deshalb war Weiß froh, dass er auf die Pfarrstelle in Neckarhausen gewählt wurde, wo er am 1. September seinen Dienst antritt. Anders als bei den anderen Pfarrern im Kirchenbezirk Nürtingen wird Kohler-Weiß nicht die Dienstvorgesetzte ihres Ehemanns sein. Diese Funktion übernimmt die Prälatin Gabriele Arnold. Das Miteinander in der Gemeinde zu stärken ist Weiß ein großes Anliegen. Ihm sind Besuche bei Gemeindemitgliedern wichtig. Einen seiner Schwerpunkte sieht er in der Kinder- und Jugendarbeit. Auch für den Religionsunterricht brennt der Pfarrer. Am Gymnasium in Plochingen hat er nicht nur Religion unterrichtet, sondern war auch Schulseelsorger. Die Kirchengemeinde Neckarhausen hat mit rund 1700 Mitgliedern eine ähnliche Größe wie Altbach. Bis 2030 wird allerdings die Pfarrstelle in Raidwangen mit rund 1000 Gemeindemitgliedern entfallen. „Das Zusammenwachsen der Gemeinden wird die wichtigste Aufgabe sein“, ist Weiß überzeugt.