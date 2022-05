Schwerpunkte

Nürtingen in Festtagslaune. Selten säumten so viele Besucher die Umzugsstrecke wie am Samstag. Für die großen und kleinen Festzugteilnehmer war es eine wahre Freude, so viele fröhliche Menschen am Straßenrand zu sehen. Auch Otmar Heirich, bis August 2019 Oberbürgermeister in der Hölderlinstadt und seit drei Jahren im Ruhestand, war gerne der Einladung gefolgt. Vor drei Jahren noch nahm er mit seiner Frau Gisela den Korb mit Brot und Wein von der Landjugend entgegen. Jetzt genoss er es, das Geschehen ganz entspannt verfolgen zu können. Nach dem Festzug verabschiedete sich Heirich, um daheim noch Koffer zu packen. Am Sonntag flog das Ehepaar Keck-Heirich nach Kanada. Heirichs Tochter Laura lebt mit ihrem Ehemann nahe Toronto. „Wir wollen endlich unsere Enkeltochter wiedersehen, die ist jetzt schon sechs Monate alt“, sagte der stolze Opa. Den Besuch bei der Tochter verbinden die Großeltern mit einer Kanada-Rundreise.

Als stolzer Papa trug Oberbürgermeister Johannes Fridrich seine kleine Tochter vom Rathaus bis zum Festplatz auf dem Arm: „Das gibt Muskelkater“. In der Mühlstraße übergab er den Nachwuchs dann an seine Mutter, die gerne als Babysitter fungiert. Auch vor dem Rathaus bei der Brotübergabe wurde die kleine Lea in die Obhut der Oma übergeben. Denn im Korb, den die Landjugend an den OB übergab, war zum ersten Mal auch eine Schale Erdbeeren. Leas Lieblingsfrüchte. „Da wollte sie sofort zugreifen“, schmunzelte Astrid Fridrich. Erdbeeren stibitzen bevor der Korb überreicht wurde? So viel Aufmerksamkeit sollte die Kleine doch nicht auf sich ziehen. Die Landjugend hätte damit garantiert kein Problem gehabt.