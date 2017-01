Spielplatz Karlstraße wird neu gestaltet

28.01.2017, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Gemeinderat billigt Plankonzept – Spielplatz in der Heuspachstraße wird aufgegeben

Der Plan für die Neugestaltung des Spielplatzes in der Karlstraße Grafik: Unseld-Eisele

OBERBOIHINGEN. Schon Ende des Jahres 2015 inspizierten die Unterensinger Garten- und Landschaftsarchitektin Monika Unseld-Eisele und Ortsbaumeister Jochen Hartmann die fünf Spielplätze der Gemeinde auf ihren Zustand. Das Ergebnis: Die Spielplätze in der Neckar-, Koch- und Bergstraße sind gut in Schuss. Für den kleinen Spielplatz in der Heuspachstraße bedeutete die Überprüfung das Aus. Stattdessen soll nun der Spielplatz in der Karlstraße ertüchtigt werden.