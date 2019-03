Auch in diesem Jahr fand wieder ein inklusiver Fasching in der Gemeindehalle in Oberboihingen statt. Mit 143 Besuchern war die Gemeindehalle in Oberboihingen sehr gut besucht. Neben dem bunten Bühnenprogramm, durch das Uschi Walter und Volkmar Haas führten, konnten die Kinder auch beim…

Weiterlesen