Breite Palette künstlerischen Ausdrucks

23.06.2017, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Seit 35 Jahren sind die Freizeitkünstler fester Bestandteil des Galerieprogramms – Schülerarbeiten aus der Ludwig-Uhland-Schule

Es ist nun schon 35 Jahre her, dass die erste Ausstellung in der städtischen Galerie Weberstraße 2 stattgefunden hat. Die erste war 1982 den Freizeitkünstlern gewidmet. Seither sind sie jährlich in der Kunstgalerie vertreten. So auch mit der jetzigen Ausstellung, die am Mittwoch eröffnet wurde zusammen mit weiteren Arbeiten von Schülern aus der Ludwig-Uhland-Schule.

Es ist die zehnte gemeinsame Ausstellung von Freizeitkünstlern und Wendlinger Schulen. Kunstlehrer Julian Müller (im Vordergrund) führte gemeinsam mit Jörg Bernecker (rechts) ins Thema für die Schule ein, die Kunsthistorikerin Dr. Christine Breig (Zweite von rechts) gab einen Überblick über die Arbeiten der Freizeitkünstler. Davor hatte Bürgermeister Steffen Weigel (Vierter von rechts) die Gäste begrüßt. gki/Foto: Holzwarth

WENDLINGEN. „Freizeitkunst trifft Schulkunst“ heißt die Ausstellung, die mittlerweile im zehnten Jahr fest im jährlichen Programmkanon der Galerie eingebunden ist. Sie ist die letzte Ausstellung vor der Sommerpause und endet am 23. Juli mit einer Finissage und dem traditionellen Sommerfest des Galerievereins.