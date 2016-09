20 Jahre THW-Jugend

KIRCHHEIM (pm). Die Jugendgruppe des THW (Technisches Hilfswerk) in Kirchheim wurde 1996 gegründet und hat in diesem Jahr bereits 20 erfolgreiche Jahre Jugendarbeit hinter sich. Etliche der heutigen Fachleute vom Ortsverband sind über die Jugendarbeit zum THW gekommen.

Aus Anlass dieses Jubiläums präsentieren die Jugendlichen mit einer Leistungsschau am Samstag, 17. September, von 11 bis 16 Uhr in der Kirchheimer Innenstadt sich und ihr Können. Auf dem Schlossplatz finden dazu Schauübungen der Jugendgruppe um 11 und 14 Uhr statt. Durchgehend werden dort sowie in der südlichen (oberen) Hälfte der Markt-straße und in der Turmstraße neben Info-Ständen Fahrzeuge und Gerätschaften des THW zur Besichtigung ausgestellt.

„Spielend helfen lernen“ – dieses Motto beschreibt treffend die Ziele der THW-Jugend. Dabei wird den Mädchen und Jungen ab sechs Jahren Wissen auf spielerische Weise vermittelt und gleichzeitig lernen sie mit Technik und Sachverstand anderen zu helfen. Die THW-Jugend ist der Jugendverband des Technischen Hilfswerks (THW). Bundesweit sind rund 15 000 Jugendliche in der THW-Jugend aktiv.