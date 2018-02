Kommentar

Ohne Gegenkandidat

05.02.2018

Spannung war gestern im Täle natürlich nicht aufgekommen. Gegen den Frickenhäuser Rathauschef Simon Blessing wollte nur Friedhild Miller antreten. Und die tritt bekanntlicherweise überall an, um eine Plattform für ihre eigenen Themen und Probleme zu bekommen. So richtete sich denn das Augenmerk auf die Wahlbeteiligung. Würden die Bürger kommen, um dem amtierenden Bürgermeister ein „Weiter so“ zu gönnen? Ja. Sie kamen. Mit einer Wahlbeteiligung von 37,31 Prozent kann Blessing angesichts einer Gegenkandidatin wie Friedhild Miller zufrieden sein. In Erkenbrechtsweiler übrigens war die Konstellation ziemlich ähnlich. Hier gingen sogar rund 46 Prozent der Wahlberechtigten zu den Urnen, Amtsinhaber Roman Weiß bekam rund ein Prozent weniger Stimmen als Blessing, die natürlich auch dort antretende Miller kam auf der Alb wie drunten im Täle auf 4,8 Prozent. Was nun die 4,8 Prozent jeweils bewog, für Miller zu stimmen, erschließt sich dem Betrachter nicht unbedingt. Ein bisschen Protest aus irgendwelchen Gründen? Sicher. Ein bisschen Spaß angesichts eines sowieso feststehenden Wahlausgangs? Klar. Ein bisschen einfach mal dagegen sein? Alles erlaubt, natürlich.