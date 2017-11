Erster Rückenwind für Energieagentur

25.11.2017, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Teilerfolg für Antrag der Kreistags-Grünen – Vorschläge werden als interessanter Beitrag zur Diskussion gewertet

Die Energieagentur im Kreis Esslingen kocht auf Sparflamme, Beratungstermine müssen über die Agentur des Kreises Göppingen vereinbart werden. Die Grünen im Kreistag haben nun mit einem Haushaltsantrag Schwung in die Diskussion gebracht. Eine Entscheidung fiel am Donnerstag im zuständigen Ausschuss nicht, doch stieß der Antrag auf verschiedenen Seiten auf Wohlwollen.

Im Kreis Esslingen wurde die Energieagentur 2008 mit einer Anschubfinanzierung des baden-württembergischen Umwelministeriums in Höhe von insgesamt 100 000 Euro gegründet, ihr Büro bezog sie in der Alten Seegrasspinnerei in Nürtingen. Die Zahl an Mitglieds-kommunen und somit an Beitragszahlern wuchs jedoch nicht im erwarteten Maße, am Ende war die Finanzierung einer Geschäftsstelle mit hauptamtlichem Geschäftsführer und Berater nicht mehr möglich.

Während die meisten der 35 Energieagenturen Baden-Württembergs mit nennenswerten Zuschüssen ihrer Landkreise, in der Regel in fünfstelliger Höhe, rechnen können, verweigerte dies der Esslinger Landrat Heinz Eininger mit dem Hinweis auf eine fehlende Konzeption. Am Donnerstag im Kreistagsausschuss für Technik und Umwelt wurde er noch deutlicher. „Nürtingen hat die Fördergelder abgegriffen und es versäumt, ein Geschäftskonzept aufzulegen.“