Besuch bei Matthias Gastel in Berlin

20.06.2017

Schon auf der Fahrt von Stuttgart nach Berlin lernten die 50 Teilnehmer der politischen Bildungsfahrt nach Berlin das Politikfeld ihres Abgeordneten kennen. Die Gruppe reiste mit dem ICE nach Berlin, um den bahnpolitischen Sprecher der grünen Bundestagsfraktion zu besuchen. Matthias Gastel begrüßte die Gruppe für ein gemeinsames Gespräch im Bundestag und berichtete von seinem Arbeitsalltag in Berlin und im Wahlkreis. Zusätzlich beantwortete er die Fragen der Reisegruppe zu den Themen Feinstaub, Fahrverbote und Europa. Besonders die 15 grünen Mitglieder aus Wendlingen hatten viele Fragen auf Lager. Die Gruppe hatte außerdem die Möglichkeit, einer Bundestagsdebatte zum Thema Betriebsrente folgen zu können. Neben dem Bundestag standen noch weitere politische Institutionen auf der Agenda. So informierten sich die Teilnehmer bei einem Vortrag im Europäischen Haus über Europa und stellten im Verteidigungsministerium kritische Fragen zur Entwicklung der Bundeswehr. Auch die historische Wichtigkeit Berlins wurde mit mehreren Besuchen in Gedenkstätten beleuchtet. So besuchte die Gruppe das ehemalige Stasi-Gefängnis in Hohenschönhausen, die Gedenkstätte Deutscher Widerstand und den Friedhof der Märzgefallenen.