Schatzkästchen voller Lebensgeschichten

04.01.2017, Von Sabine von Varendorff

Samariterstiftung, Stadt-Kirchen-Stiftung und die Stiftung Zeit für Menschen laden ab 10. Januar zu Ausstellung und Vorträgen ein

„Ein Ende kann ein Anfang sein“, singt Roland Kaiser und beschreibt damit den Inhalt der knapp dreiwöchigen Wanderausstellung „Was bleibt. Weitergeben. Schenken. Stiften. Vererben“, die am Dienstag, 10. Januar, um 18 Uhr in der Stadtkirche Sankt Laurentius in Nürtingen eröffnet wird. Zu sehen sind Tafeln mit Fotos und ganz persönliche Erinnerungsstücke.