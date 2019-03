Fast 3000 Euro mehr als vor einem Jahr

07.03.2019, Von Lutz Selle

Licht der Hoffnung: Die Leser der Nürtinger/Wendlinger Zeitung haben 125 419 Euro für sechs soziale Projekte gespendet

Die 28. Saison der Aktion „Licht der Hoffnung“ ist abgeschlossen – und der Endstand kann sich mehr als sehen lassen. Das Spendenbarometer hat 126 419,05 Euro erreicht. Das ist das zweitbeste Ergebnis seit Beginn der Aktion und übertrifft das Vorjahresresultat um knapp 3000 Euro. Somit kann für alle sechs Projekte der gewünschte Betrag ausgeschüttet werden.

Der Nürtinger Initiativkreis El Laurel möchte noch mehr Kindern in Ecuador den Schulbesuch ermöglichen (linkes Bild), in Simbabwe benötigt Helga Landsmann im Rahmen der Ausbildung von Schreinern ein neues Transportfahrzeug. Fotos: pm

NÜRTINGEN. Die Leserinnen und Leser der Nürtinger und Wendlinger Zeitung haben in den vergangenen fünf Monaten noch fleißiger gespendet als vor Jahresfrist. Da waren für ebenfalls sechs Projekte am Ende 123 552 Euro zu verteilen gewesen. Es gab aber auch ein Jahr, in dem die Abschlussbilanz der Aktion noch besser ausgefallen ist: im Jahr 2008 waren es nämlich 127 775,59 Euro.