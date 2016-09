Elementare Musikerziehung

06.09.2016, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN (pm). Die Musik- und Jugendkunstschule der Stadt Nürtingen bietet ab September wieder neue Kurse in Elementarer Musikerziehung für Kinder im Vorschulalter ab vier beziehungsweise fünf Jahren an. Singen, sich bewegen und gemeinsam musizieren fördert ihr Selbstbewusstsein und das Miteinander in der Gruppe. Über die Erprobung von Stimme und Sprache finden sie den Zugang zu Rhythmus und Melodie. Ein vielfältiges Angebot an Instrumenten (Xylophone, Glockenspiele, Trommeln) und Materialien wecken die Neugierde und Freude, Lieder und Geschichten fantasievoll zu gestalten. Die Kurse werden sowohl in der Stadtmitte als auch dezentral in mehreren Kindergärten sowie in den verschiedenen Stadtteilen Braike, Enzenhardt, Neckarhausen, Oberensingen, Reudern, Roßdorf und Zizishausen angeboten. Informationen sind in der Geschäftsstelle der Musik- und Jugendkunstschule erhältlich: Frickenhäuser Straße 3, Nürtingen, Telefon (0 70 22) 7 53 43, E-Mail musikschule.stadt@nuertingen.de.