Ausschreibung OB-Wahl im Januar

20.12.2018, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Dem Text für Anzeige zugestimmt und Gemeindewahlausschuss gebildet

NÜRTINGEN. Reine Formsache war am Dienstag die Abstimmung über die Stellenausschreibung beziehungsweise den Ausschreibungstext für die Oberbürgermeisterwahl. Darin heißt es unter anderem, die Stelle der Oberbürgermeisterin beziehungsweise des Oberbürgermeisters ist wegen Eintritts des Amtsinhabers in den Ruhestand am 1. August 2019 neu zu besetzen. Die Wahl findet am 5. Mai, eine eventuell notwendig werdende Neuwahl am Sonntag, 19. Mai statt. Bewerbungen können frühestens am Tag nach der Stellenausschreibung – es ist der 26. Januar – eingereicht werden. Die späteste Möglichkeit, seine Bewerbung für den Chefposten im Nürtinger Rathaus abzugeben, ist am 9. April. Bewerbungen müssen schriftlich beim Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses – und das ist, da er selbst nicht mehr antritt, Oberbürgermeister Heirich – eingereicht werden. Wer sich für das Amt des Oberbürgermeisters bewirbt muss 50 Unterstützerunterschriften – auf amtlichen Formblättern – von zum Zeitpunkt der Unterzeichnung wahlberechtigten Personen vorlegen.

Im Fall einer notwendigen Neuwahl beginnt die Frist für die Einreichung neuer Bewerbungen am Montag, 6. Mai, und endet am Mittwoch, 8. Mai, um 18 Uhr.